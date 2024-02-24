Независимо от "усталости от войны": президент Польши пообещал, что поддержка Украины в войне не прекратится

Польский лидер заверил украинцев в дальнейшей поддержке

Президент Польши Анджей Дуда во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратился к украинскому народу. Несмотря на уничтожение зерна польскими фермерами и забастовки на границе, поддержка Украины в войне с Путиным останется неизменной.

Об этом польский лидер сообщил в своем Twitter. Он опубликовал видео с визитами в Украину на которых видны последствия российских атак на мирные города.

"Мы поддерживали, поддерживаем и продолжим поддерживать Украину в борьбе за свободу! Сейчас эта поддержка все еще остается жизненно необходимой. Независимо от нашей "усталости от войны". Свободный мир не должен допустить триумфа Путина и России", – сказано в заявлении Анджея Дуды.

При этом продолжающийся почти полгода конфликт с забастовками польских фермеров в пунктах пропуска на границе с Украиной и уничтожение агропродукции из Украины Дуда комментировать не стал.

В канцелярии президента Польши напомнили, что страна первой приняла миллионы украинских беженцев и по сей день оказывает им помощь. Также страна на дипломатическом уровне выступает в поддержку Украины и участвует в различных международных проектах. Кроме того, в Польше обучают военнослужащих, специалистов служб чрезвычайных ситуаций, медиков и психологов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного вторжения РФ обратился к украинцам. Вместе с иностранными партнерами он посетил Гостомель, откуда оккупационные войска планировали захватить "Киев за три дня".