Незалежно від "втоми від війни": президент Польщі пообіцяв, що підтримка України у війні не припиниться

Польський лідер запевнив українців у подальшій підтримці

Президент Польщі Анджей Дуда у другій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну звернувся до українського народу. Попри знищення зерна польськими фермерами та страйки на кордоні, підтримка України у війні з Путіним залишиться незмінною.

Про це польський лідер повідомив у своєму Twitter. Він опублікував відео з візитами в Україну, на яких видно наслідки російських атак на мирні міста.

"Ми підтримували, підтримуємо та продовжимо підтримувати Україну у боротьбі за свободу! Зараз ця підтримка все ще залишається життєво необхідною. Незалежно від нашої "втоми від війни". Вільний світ не повинен допустити тріумфу Путіна та Росії", – сказано у заяві Анджея Дуди.

При цьому конфлікт зі страйками польських фермерів, що триває майже пів року, у пунктах пропуску на кордоні з Україною і знищення агропродукції з України Дуда коментувати не став.

У канцелярії президента Польщі нагадали, що країна першою прийняла мільйони українських біженців і досі допомагає їм. Також країна на дипломатичному рівні виступає на підтримку України та бере участь у різних міжнародних проєктах. Крім того, у Польщі навчають військовослужбовців, спеціалістів служб надзвичайних ситуацій, медиків та психологів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський у річницю повномасштабного вторгнення РФ звернувся до українців. Разом з іноземними партнерами він відвідав Гостомель, звідки окупаційні війська планували захопити "Київ за три дні".