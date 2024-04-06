Росіяни знову вдарили по Харкову КАБом: є руйнування та жертви

Окупанти влаштували повторний обстріл Харкова

Російські окупанти знову обстріляли Харків. За попередніми даними, удар був завданий коригованою авіабомбою (КАБ) по житловому району.

Про це поінформували міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що вибух стався у Шевченківському районі.

Згідно з попередньою інформацією, відомо мінімум про одного загиблого та ще одного постраждалого. Також є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Терехов також припустив, що жертв може бути більше. На місці вже працюють усі відповідні служби, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Для Харківської та Сумської областей було оголошено тривогу через активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

При цьому приблизно в той же час з’явилися повідомлення про ракетний удар по комунальній інфраструктурі на Одещині, внаслідок чого загинула ще одна людина.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 6 квітня росіяни атакували житлові будинки та інфраструктуру Шевченківського району Харкова. Відразу повідомлялося про двох загиблих, але станом на ранок суботи відомо про шість жертв, ще 10 людей отримали поранення.