Журналістів було поранено під час повторного обстрілу в Запоріжжі: що відомо (фото, відео)

Працівники ЗМІ фільмували наслідки попередньої атаки росіян

У Запоріжжі сьогодні, 5 квітня, під час повторного удару росіян по місту, постраждали журналістки "Укрінформу" та "ТСН". Відомо, що працівниці ЗМІ перебували на місці попереднього влучання ракет, разом із рятувальниками та співробітниками поліції, коли російські окупанти завдали повторного удару.

Про це повідомляють різні українські ЗМІ, зокрема редакції медіа, в яких працюють постраждалі. Перші хвилини після повторного обстрілу опублікувала запорізька "5 редакція".

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Кореспондентка "Укрінформу" Ольга Звонарьова отримала поранення в ногу. Нині вона у лікарні, їй роблять операцію. Журналістку "1+1" Кіру Овес також зачепило, їй надали допомогу медики. Журналістка поранена в голову, але не потребує госпіталізації.

Ольга Звонарьова, кореспондентка "Укрінформу"

Кіра Овес, журналістка "ТСН"

Росіяни ударили по Запоріжжю трьома ракетами. Після влучань, на місце події виїхали рятувальники та співробітники поліції. Разом з ними прибули й журналісти різних видань. Під час фільмування наслідків атаки росіян та спілкування з постраждалими, в місце попереднього прильоту, знову поцілили дві російські ракети.

Загалом, внаслідок обстрілу були поранені 19 людей, серед яких дві журналістки. Крім того, відомо, що цього дня російські ракети вбили у Запоріжжі три людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни обстріляли Харків. За попередньою інформацією, місто було атаковано КАБами.