Росія знову цілилася по Стрию? Опубліковано маршрут польоту ракет та "шахедів"

Місто вже не вперше зазнає ворожого обстрілу

У неділю, 31 березня, Росія застосувала для ракетної атаки по Україні 8 літаків Ту-95МС. Пуски крилатих ракет здійснювалися південно-західніше міста Енгельс у Саратовській області РФ.

Про це повідомив Telegram-канал Tracking. Там також оприлюднили приблизний маршрут руху крилатих ракет та БПЛА.

Зазначається, усього в атаці було задіяно 14 крилатих ракет Х-101/555 та 11 БПЛА типу Shahed В результаті бойової роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони України вдалось знищити 9 ракет та 9 БПЛА.

Також повідомляється, що крилаті ракети йшли до цілі у місті Стрий Львівської області вже звичним маршрутом. Також зазначається, що РФ залучила лише два бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2" із восьми можливих, які перебувають на даній авіабазі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 24 березня в мережі повідомили про більш ніж два десятки вибухів у місті Стрий. Пабліки зазначили, що попередньо ворог бив по об’єктах енергетики.

Крім того, 29 березня під час масованої атаки ракетами та БПЛА Росія знову вдарила по району міста Стрий на Львівщині. Уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури в області.