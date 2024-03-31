Россия снова целилась по Стрыю? Опубликован маршрут полета ракет и "шахедов"

Город уже не впервые подвергается вражескому обстрелу

В воскресенье, 31 марта, Россия применила для ракетной атаки по Украине 8 самолетов Ту-95МС. Пуски крылатых ракет осуществлялись юго-западнее города Энгельс в Саратовской области РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал Tracking. Там также был обнародован примерный маршрут движения крылатых ракет и БПЛА.

Отмечается, всего в атаке было задействовано 14 крылатых ракет Х-101/555 и 11 БПЛА типа Shahed. В результате боевой работы противовоздушной обороны и других составляющих Сил обороны Украины удалось уничтожить 9 ракет и 9 БПЛА.

Также сообщается, что крылатые ракеты шли к цели в городе Стрый Львовской области уже по привычному маршруту. Также отмечается, что РФ привлекла лишь два бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" из восьми возможных, находящихся на данной авиабазе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 24 марта в сети сообщили о более чем двух десятках взрывов в городе Стрый. Паблики отметили, что предварительно враг бил по объектам энергетики.

Кроме того, 29 марта во время массированной атаки ракетами и БПЛА Россия снова ударила по району города Стрый Львовской области. Обломки повредили объект критической инфраструктуры в области.