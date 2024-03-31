"О, прилет": Белгород получил сдачи за массированный обстрел Украины, над городом дым (видео)

Россияне боролись с ракетами "Вампир"

После того как оккупанты массированно атаковали Украину ракетами прилеты им пришлось ловить уже и на своей территории. Под обстрел снова попал Белгород.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, о ракетной опасности местные власти сообщили в 7:00. А через полчаса в сети начала появляться информация о прилетах. К слову, Минобороны РФ уже успело отчитаться о том, что якобы их войска перехватили 10 реактивных снарядов "Вампир". Поэтому, возможно, как уже бывало, Белгород разбомбила российская ПВО. Тем более, что позиция Украины давно известна и была озвучена многократно — мы не бьем по мирным жителям, в отличие от РФ.

Что известно о прилетах

Местные паблики сообщают, что в Белгороде раздалось несколько взрывов. После этого в небо поднялся густой черный дым. Как оказалось, прилет произошел в частный дом. Он был частично разрушен и загорелся.

Вот так комментируют происходящее местные жители:

"О, прилет. Вот такие пироги", — говорит местная жительница.

Информации о пострадавших пока нет.

Также одна из ракет или её обломки рухнули посреди многоэтажек на улице Спортивной. Это юг Белгорода. В результате прилета разворотило тротуар.

Напомним, ранее мы писали о том, что армия России в течение недели "зачищала" Козинку на Белгородщине и теперь она практически стерта с лица земли.