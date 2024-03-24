Армия России в течение недели "зачищала" Козинку на Белгородщине: как выглядит российская деревня сейчас (фото, видео)

В Козинке армия России воевала привычными методами

Село Козинка, расположенное в Белгородской области, внешне превратилось в типичный прифронтовый украинский город или поселок. Как и сотни населенных пунктов Украины до этого, российская авиация превратила теперь уже российскую деревню в руины. Напомним, воевать своими методами, то есть стирать с лица земли, россияне начали здесь 17 марта, когда в село вошли российские добровольцы.

Видео того, во что превратился населенный пункт после "военных методов россиян", публикуют российские СМИ. Правда, обвиняют во всем традиционно Украину. "Телеграф" сделал подборку.

Осторожно, на некоторых видео присутствует ненормативная лексика

Сообщается, что значительные повреждения получил старинный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Фотографии опубликовали на одном из российских каналов в Telegram.

Напомним, в Минобороны России еще 20 марта заявили о том, что якобы полностью зачистили село Козинку от "украинских боевиков". Методы "зачистки" можно увидеть на вышеуказанных фотографиях и видео. По информации российских СМИ, в селе остается 16 жителей.

Немного контекста

12 марта 2024 года начался рейд "Русского добровольческого корпуса" (РДК), Сибирского батальона и легиона "Свобода России". Они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях, включая Козинку.

По словам добровольцев, через несколько дней боев на территории РФ им удалось выгнать путинских солдат из двух населенных пунктов. При этом армия РФ понесла большие потери как в технике, так и в живой силе. В ответ Россия сравняла с землей свою же деревню Козинку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как российские добровольцы оценили последствия своей операции. Так, по их словам, никто не сможет утверждать, что Путин был избран законно, поскольку часть россиян проигнорировала голосование.