Белгород накрыл "дождь из осколков": в городе много разрушений после работы российской ПВО (фото)

Минобороны РФ заявляет, что сбито 22 реактивных снаряда

Российский город Белгород вновь подвергся массированному обстрелу. Власти говорят, что "отработала ПВО", но разрушения в населенном пункте колоссальные.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, обстрел начался примерно в пять вечера 24 марта. Местная пропаганда начала сообщать о работе ПВО, но сразу после этого город сотрясли взрывы, которые принесли массу разрушений. Возможно, именно работа ПВО стала их причинами.

Так, по предварительным данным, прилет поймало общежитие местного университета. В его чердаке теперь огромная дыра, а в комнатах разруха.

Почти такая же дыра образовалась в многоэтажном жилом доме. Там попадание было прямо в балкон квартиры. Его обломки свалились на землю, попутно нанося еще больший урон городу.

После "успешной" работы ПВО в области буквально пошел дождь из осколков. Всего Минобороны РФ заявляет, что сбито 22 реактивных снаряда.

Повреждения получил и местный магазин. У него пробило крышу и выбило окна.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что армия России в течение недели "зачищала" Козинку на Белгородщине и теперь она практически стерта с лица земли.