Белгород разбудили взрывы: обрушилась часть дома, поврежден бизнес-центр (фото и видео)

Субботнее утро выдалось тревожным для белгородцев

После 6 часов утра в субботу, 23 марта, российский Белгород, где регулярно звучат взрывы, подвергся атаке беспилотников. Минобороны России заявило, что в ночь на 23 марта над Белгородской областью уничтожено 5 БПЛА, которые там назвали "украинскими".

Кроме Белгородщины, ночью БПЛА самолетного типа "тревожили" еще три области РФ — Брянскую, Воронежскую и Саратовскую. Как сообщили в минобороны России, они якобы были уничтожены.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", — заявили в ведомстве.

Как пишут росСМИ, в результате атаки в Белгороде загорелся частный дом и повреждено здание бизнес-центра "Монблан". Предварительно, никто не пострадал.

В сети публикуют и фото последствий. Повреждено несколько домов на разных улицах. На улице Шаландина обвалилась часть дома.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал "Телеграф", Белгород был атакован и 21 марта. Тогда пострадали как минимум два многоэтажных дома и многофункциональная спортивная арена "Белгород Арена".