Пострадавшие и "дождь" из обломков снарядов: утро в Белгороде началось со взрывов (фото и видео)

Война пришла на территорию страны, которая ее развязала

В четверг, 21 марта, в то время, как россияне совершали массированный ракетный удар по Украине, в их собственном Белгороде, тоже гремели взрывы. Пострадали как минимум два многоэтажных дома и многофункциональная спортивная арена "Белгород Арена".

В минобороны России сообщили, что над Белгородской областью уничтожено десять снарядов РСЗО "Вампир", пишут росСМИ. По словам очевидцев, обломком ранен мужчина, который утром гулял с собакой во дворе, его травмы незначительные. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Местные паблики публикуют фото и видео последствий атаки. Сообщается, что стеклянный фасад "Белгород Арены" пострадал от осколков. Также произошел прилет в одном из дворов на улице Губкина, есть повреждения в многоэтажке на улице Спортивная. Жители пишут, что в микрорайоне Харьковская гора "шел дождь" из обломков сбитых снарядов. В многоэтажках выбиты окна, повреждены автомобили.

РосСМИ пишут, что в результате обстрела Белгорода пострадало минимум 5 человек. По их данным, у пострадавших осколочные ранения.

Директор "Белгород Арены" Юрий Черников рассказал о последствиях обстрела. По его словам, сильно повреждён административный корпус, дорогое оборудование и примерно на 20% — остекление. Он утверждает, что в момент атаки никто не пострадал, в здании находилась только охрана.

Как сообщал "Телеграф", российский диктатор Владимир Путин поблагодарил белгородцев за "мужество". Он добавил, что сделает "все, чтобы поддержать людей".