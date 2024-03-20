Наконец-то поймут Украину? На Белгородщине готовят блокпосты и не только

Въезд в часть населенных пунктов теперь будет закрыт

Неизвестные атаки по Белгороду заставляют россиян принимать резонансные решения и закрывать блокпостами некоторые населенные пункты. Для жителей Белгородщины уже также готовят гуманитарку.

Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов. Отмечается, что в среду, 20 марта, блокпосты будут установлені на въезде сёл Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также города Грайворон.

Кроме того, на следующий день для жителей области начнется раздача бесплатных продуктовых наборах. Их будут получать жители населенных пунктов Козинка, Глотово, Гора-Подол, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая, Грайворон, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-первое, Заречье-второе и Масычево.

Также в сообщении говорится в том, что жители часть из этих населенных пунктов в Белгородской области будут освобождены от оплаты услуг ЖКХ за март.

Где появятся блокпосты

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 19 марта в Белгороде и Курской области снова раздались взрывы. Испуганные россияне стали постить видео последствий атаки в соцсетях. Из-за случившегося в части районах Курска произошли перебои с электроснабжением, местные жители оказались без света.