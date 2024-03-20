Путинские солдаты мощными авиабомбами стирают с лица земли село на Белгородщине (видео)

Российского села, с населением около тысячи человек, уже почти не существует

Село Козинка в Белгородской области практически стерто с лица земли — армия РФ не стесняется бить по своему же населенному пункту авиабомбами. Как утверждается, в этом населенном пункте пытаются закрепиться российские добровольцы, поэтому он находится под регулярным огнем с обеих сторон.

Об этом пишет BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиан

Рёпке. Он изучил видео одного из боев армии РФ с российскими добровольцами и сделал вывод, что россияне убивают не только украинцев, но и своих же жителей.

Так, на кадрах видно, что село Козинка, которое находится в Грайворонском районе Белгородской области, регулярно обстреливается. Более того, россияне бьют по добровольческим формированиям при помощи авиации и скидывают на головы местных жителей авиабомбы ФАБ-500.

"На этом видео показаны массированные российские авиаудары по… России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков", — сообщил Рёпке.

В сети отмечают, что санитарная зона, о которой заявлял Путин, формируется не в Украине, как он хотел, а на территории России. И происходит это на глазах у жителей России и самого российского диктатора.

Напомним, что президент РФ заявил о намерении создать "санитарную зону" на границе с Украиной. Проходить, по его словам, она будет на территории Украины. Позже в Кремле попытались объясниться и заявили, что Путин якобы имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Владимир Путин попытался поддержать белгородцев и поблагодарил их за "мужество", которое они проявляют во время обстрелов района. Город который день подряд атакуют с реактивных систем залпового огня, а российская ПВО якобы отражает все цели.