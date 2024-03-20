Легион "Свобода России" обратился к властям Белгородской области, а Путин забавно "поддержал" жителей (видео)

В городе значительные разрушения и пострадавшие

В российском Белгороде каждый день раздаются взрывы. Город атакуют с реактивных систем залпового огня, по воздушным целям которых пытается отработать ПВО.

Российский диктатор Владимир Путин поблагодарил белгородцев за "мужество", его заявление распространили российские СМИ. А в Легионе "Свобода России" призвали губернатора области Вячеслава Гладкова объявить эвакуацию.

"Россия могла бы ответить тем же противнику, который наносит удары по гражданской инфраструктуре, но у нас свои планы", — сказал Путин об ударах по Белгороду. Вдобавок он заявил, что сделает "все, чтобы поддержать людей".

Между тем в сети ходят фото и видео с места ударов по российскому городу. В небе видны следы от воздушных целей. Российская ПВО якобы сбила 13 снарядов.

Небо над Белгородом

Губернатор Белгородской области сообщил, что Белгороде были повреждены квартиры в 12 домах, 16 автомобилей, пострадали 2 детских сада и школа. Не обошлось и без жертв, ведь один человек погиб и двое травмированы, по данным местных властей.

Обломок, застрявший в машине

В то же время, российские добровольцы призвали губернатора области эвакуировать россиян со всей области.

"Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и, в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области.

Наши удары по военным целям усиливаются, обстрел региона фактически не прекращается, люди продолжают страдать и гибнуть. Жертвы среди мирного населения — исключительно на совести администрации, препятствующей эвакуации людей", — говорится в сообщении.

Реакция на слова Путина

Заявление Путина на фоне взрывов в Белгороде, по оценкам пользователей сети, стало образцом лицемерия. Украинцы в комментариях радуются и откровенно насмехаются над россиянами, а сами россияне не имеют, что и сказать.

Ранее "Телеграф" писал, что в интернете появилось видео из села Козинка Белгородской области России, которое полностью разрушено из-за авиаударов. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атаковали этот населенный пункт еще 17 марта, ведь его заняли российские добровольцы.