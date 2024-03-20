Легіон "Свобода Росії" звернувся до влади Бєлгородської області, а Путін кумедно "підтримав" мешканців (відео)

У місті значні руйнування та є постраждалі

У російському Бєлгороді котрий день поспіль лунають вибухи. Місто атакують з реактивних систем залпового вогню, по повітряним цілях яких намагається відпрацювати ППО.

Російський диктатор Володимир Путін подякував бєлгородцям за "мужність", його заяву поширили російські ЗМІ. А у Легіоні "Свобода Росії" закликали губернатора області Вʼячеслава Гладкова оголосити евакуацію.

"Росія могла б відповісти тим же супротивникові, який завдає ударів по цивільній інфраструктурі, але у нас свої плани", — сказав Путін про удари по Бєлгороду. На додачу він заявив, що зробить "все, щоб підтримати людей".

Тим часом у мережі ширяться фото та відео з місця ударів по російському місту. У небі видно сліди від повітряних цілей. Російська ППО нібито збила 13 снарядів.

Небо над Бєлгородом

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що Бєлгороді було пошкоджено квартири у 12 будинках, 16 автомобілів, постраждали 2 дитячі садки та школа. Не обійшлось і без жертв, адже одна людина загинула та двоє травмовано, за даними місцевої влади.

Уламок, який застряг у машині

Водночас російські добровольці закликали губернатора області евакуювати росіян зі всієї області.

"Визвольний рух закликає керівництво Білгородської області та зокрема губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Білгородської області.

Наші удари по військових цілях посилюються, обстріл регіону фактично не припиняється, люди продовжують страждати і гинути. Жертви серед мирного населення – виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей", — йдеться у повідомленні.

Реакція на слова Путіна

Заява Путіна на тлі вибухів у Бєлгороді, за оцінками користувачів мережі, стала взірцем лицемірства. Українці у коментарях радіють та відверто кепкують з росіян, а самі росіяни не мають, що й сказати.

Раніше "Телеграф" писав, що в інтернеті з’явилося відео із села Козинка Бєлгородської області Росії, яке повністю зруйноване через авіаудари. Збройні сили Російської Федерації (ЗС РФ) атакували цей населений пункт ще 17 березня, адже його зайняли російські добровольці.