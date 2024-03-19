Курськ і Бєлгород потрясли серії потужних вибухів: росіяни постять злякані відео в мережі

В Міноборони РФ відзвітували про збиття небаченої кількості ракет, серед яких навіть Patriot

У Бєлгородській області, звідки влада має намір евакуювати тисячі місцевих жителів, пролунали вибухи. Також про "хлопки" повідомляють мешканці Курської області. Влада регіонів повідомляє, що працює ППО.

Відео вибухів діляться у місцевих Telegram-каналах. Інформації про постраждалих чи руйнування станом на 21:40 немає.

Вибухи у Білгородській та Курській областях прогриміли близько 21:15. У деяких районах Курська трапилися перебої з електропостачанням, місцеві жителі сидять без світла, але, за словами губернатора Романа Старовойтова, всі служби вже розпочали ліквідацію наслідків.

"Нагадую, наближатися до уламків БПЛА і чіпати їх не можна, вони можуть завдати шкоди. Повідомити про знахідку потрібно телефоном 112", — написав він.

Але попри це, росіяни активно публікують фото уламків, які знаходять у різних районах міста. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поки що ніяк не прокоментував ситуацію в регіоні, а лише закликав місцевих жителів перебувати подалі від вікон і сховатися в укриттях

Перед вибухом жителі Курська бачили у небі сяйво. Через вибухову хвилю в машинах спрацювали сигналізації, а в Розумному місцеві жителі заявили про "дощ з уламків". У Білгороді не повідомляється про перебої з електрикою, але в одному з районів димить електричний кабель.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 "Вампір", одну ракету комплексу "Точка-У" та ракету Patriot над Білгородською областю. А Роман Старовойтов заявив, що над Курською областю ППО нібито знищила зенітну керовану ракету С-200. Про пошкодження, руйнування чи постраждалих інформації немає.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Бєлгородській області село Козинка стерте з лиця землі. Армія РФ знищила свій же населений пункт, як знищила Бахмут, Авдіївку та інші українські міста.