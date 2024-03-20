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Путінські солдати потужними авіабомбами стирають із лиця землі село на Бєлгородщині (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Скрін із відео Новина оновлена 20 березня 2024, 19:53

Російського села, з населенням близько тисячі осіб, уже майже не існує

Село Козинка в Бєлгородській області практично стерте з землі — армія РФ не соромиться бити по своєму ж населеному пункту авіабомбами. Як стверджується, у цьому населеному пункті намагаються закріпитися російські добровольці, тому він перебуває під регулярним вогнем з обох боків.

Про це пише BILD із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Репке. Він вивчив відео одного з боїв армії РФ з російськими добровольцями і зробив висновок, що росіяни вбивають не лише українців, а й своїх жителів.

Так, на кадрах видно, що село Козинка, що у Грайворонському районі Білгородської області, регулярно обстрілюється. Більше того, росіяни б’ють по добровольчім формуванням за допомогою авіації та скидають на голови місцевих жителів авіабомби ФАБ-500.

"На цьому відео показані масовані російські авіаудари по… Росії. Хоча ворожі режиму сили захопили лише одну вулицю в маленькому селі Козинка Білгородської області, Путін відповів жорстокою силою, наприклад, численними авіабомбами ФАБ-500, що планують, з винищувачів-бомбардувальників", — повідомив Рєпєп.

У мережі наголошують, що санітарна зона, про яку заявляв Путін, формується не в Україні, як він хотів, а на території Росії. І відбувається це на очах у жителів Росії та самого російського диктатора.

Нагадаємо, що президент РФ заявив про намір створити "санітарну зону" на кордоні з Україною. Проходитиме, за його словами, вона буде на території України. Пізніше в Кремлі спробували виправдатися і заявили, що Путін нібито мав на увазі вжиття заходів щодо забезпечення безпеки території РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Путін спробував підтримати бєлгородців і подякував їм за "мужність", яку вони виявляють під час обстрілів району. Місто котрий день поспіль атакують із реактивних систем залпового вогню, а російська ППО нібито відображає всі цілі.

Теги:
#Обстріли #Бєлгородська область #ФАБ-500