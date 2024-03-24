Бєлгород накрив "дощ з уламків": у місті багато руйнувань після роботи російської ППО (фото)

Міноборони РФ заявляє, що збито 22 реактивні снаряди

Російське місто Бєлгород знову зазнало масованого обстрілу. Влада каже, що "відпрацювала ППО", але руйнування в населеному пункті колосальні.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, обстріл почався приблизно о п’ятій вечора 24 березня. Місцева пропаганда почала повідомляти про роботу ППО, але одразу після цього місто потрясли вибухи, які завдали маси руйнувань. Можливо, саме робота ППО стала їхньою причиною.

Так, за попередніми даними, приліт упіймав гуртожиток місцевого університету. У горищі тепер величезна дірка, а в кімнатах розруха.

Майже така ж діра утворилася у багатоповерховому житловому будинку. Там влучання було прямо у балкон квартири. Його уламки впали на землю, попутно завдаючи ще більшої шкоди місту.

Після "успішної" роботи ППО у області буквально пішов дощ із уламків. Загалом Міноборони РФ заявляє, що збито 22 реактивні снаряди.

Пошкодження отримав і місцевий магазин. У нього пробило дах і вибило вікна.

Про постраждалих поки що нічого не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що армія Росії протягом тижня "зачищала" Козинку на Білгородщині і тепер вона практично стерта з лиця землі.