По всей Украине объявляли тревогу: Россия выпустила ракеты (обновляется)

Взрывы слышали на западе Украины

Утром 31 марта российские террористы снова выпустили ракеты по Украине. Всю страну охватила воздушная тревога.

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, в 4:28 армия оккупантов совершила пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95мс. Из-за этого на территории всей Украины звучит воздушная тревога.

06:35 В областях Украины звучат отбои воздушной тревоги.

06:25 Предварительно, сейчас в небе нет ракет, но тревога еще не миновала.

06:20 СМИ сообщают о взрывах во Львовской и Тернопольской областях.

06:15 В различных областях слышны взрывы, работали силы ПВО

"Вероятно, россияне снова целились по критической инфраструктуре" — мониторинговые паблики.

06:00 Ракеты в направлении Стрыя с севера и юга — ВСУ.

05:50 Еще ракеты в направлении Львова с севера — ВСУ.

05:40 Ракеты в направлении Львова с северо-востока! Группа ракет в Тернопольской области, курсом на Ивано-Франковск — ВСУ.

05:30 Группа ракет в направлении Тернопольской области — ВСУ.

05:26 Другая группа ракет на Ровно — ВСУ.

05:26 Ракеты на Житомир — ВСУ.

05:25 Ракеты на севере Киевской и Житомирской! Курс – западный — ВСУ.

05:20 Группа ракет на севере Киевщины, направление движения – западное! — ВСУ.

05:10 Ракеты на Киев — ВСУ.

05:05 Ракеты на Черниговщине, курсом на Нежин — ВСУ.

05:02 Очередная группа ракет из Курской области РФ следует в Сумскую область Курс – западный — ВСУ.

05:01 Ракеты на Черниговщине, курс на Киев — ВСУ

05:00 Ракеты из Курской области РФ, в Сумскую область. Курс – западный — ВС ВСУ

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 30 марта российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. Согласно предварительной информации, город подвергся удару корректируемой авиабомбой (КАБ).