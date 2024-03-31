По всей Украине объявляли тревогу: Россия выпустила ракеты (обновляется)
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Взрывы слышали на западе Украины
Утром 31 марта российские террористы снова выпустили ракеты по Украине. Всю страну охватила воздушная тревога.
Так, по данным Воздушных сил ВСУ, в 4:28 армия оккупантов совершила пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95мс. Из-за этого на территории всей Украины звучит воздушная тревога.
06:35 В областях Украины звучат отбои воздушной тревоги.
06:25 Предварительно, сейчас в небе нет ракет, но тревога еще не миновала.
06:20 СМИ сообщают о взрывах во Львовской и Тернопольской областях.
06:15 В различных областях слышны взрывы, работали силы ПВО
"Вероятно, россияне снова целились по критической инфраструктуре" — мониторинговые паблики.
06:00 Ракеты в направлении Стрыя с севера и юга — ВСУ.
05:50 Еще ракеты в направлении Львова с севера — ВСУ.
05:40 Ракеты в направлении Львова с северо-востока! Группа ракет в Тернопольской области, курсом на Ивано-Франковск — ВСУ.
05:30 Группа ракет в направлении Тернопольской области — ВСУ.
05:26 Другая группа ракет на Ровно — ВСУ.
05:26 Ракеты на Житомир — ВСУ.
05:25 Ракеты на севере Киевской и Житомирской! Курс – западный — ВСУ.
05:20 Группа ракет на севере Киевщины, направление движения – западное! — ВСУ.
05:10 Ракеты на Киев — ВСУ.
05:05 Ракеты на Черниговщине, курсом на Нежин — ВСУ.
05:02 Очередная группа ракет из Курской области РФ следует в Сумскую область Курс – западный — ВСУ.
05:01 Ракеты на Черниговщине, курс на Киев — ВСУ
05:00 Ракеты из Курской области РФ, в Сумскую область. Курс – западный — ВС ВСУ
Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 30 марта российские оккупанты вновь обстреляли Харьков. Согласно предварительной информации, город подвергся удару корректируемой авиабомбой (КАБ).