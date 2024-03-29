"Точность ракет поражает": в ДТЭК сделали пессимистическое заявление насчет последних ударов РФ

Раньше это было 100, 200 и даже 300 метров, а сейчас…

Последние атаки россиян на объекты энергоинфраструктуры оказались наиболее сокрушительными. Точность российских ракет по сравнению с предыдущими атаками изменилась не в нашу пользу.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, если раньше приходилось говорить о значительных повреждениях объектов разрушения, то сейчас речь идет уже об их уничтожении.

"В отличие от прошлых периодов, прошедших зимы, точность ракет поражает. Разбег метр. Если раньше это было 100 метров, 200, 300, сейчас это просто прилетает метр на метр. И, к сожалению, не удалось сбить эти ракеты, и последствия просто колоссальные", — отметил Дмитрий Сахарчук.

Он сказал, что 22 марта на две крупнейшие станции прилетело по восемь ракет. Они получили самые большие повреждения за все время войны.

"Там поле чистое, нет крыш, нет оборудования, выжжена земля, то что называется. Мы потеряли 50% доступной мощности, это один гигаватт, и это, по сути, маневровые блоки, которые обеспечивают покрытие пиковых и пол пиковых нагрузок. Причем самое плохое в том, что были уничтожены две трети восстановленных блоков, которые мы восстановили за прошедшую зиму. Мы 10 блоков восстановили, и две трети уничтожены. Если мы раньше говорили о повреждениях, то сейчас мы говорим о слове уничтожения, и это не преувеличение, что некоторые блоки у нас уничтожены полностью, а уровень повреждений 50+, не 20-30%, а 50+", – объясняет исполнительный директор.

В начале года атак подвергалась Кураховской станции, ведь она приближена к фронту. От нее до ближайшей точки столкновения 10 км. В феврале, напоминает Сахарчук, была атакована станция в Днепропетровской области.

По его словам, россияне последними атаки повредили наиболее важное оборудование, которое производится ни день, ни неделю, а годами. И если в прошлом году было восстановлено 10 блоков за 110 млн долларов, то сейчас речь идет о 200 млн долларов по предварительным подсчетам по очевидному оборудованию. К тому же, это потребует времени, ведь оборудование должны изготовить сначала, а затем доставить.

Напомним, "Телеграф" разбирался в том, возможен ли полный блекаут в стране и выдержит ли энергосистема еще хотя бы одну подобную атаку к той, что была 22 марта, а также почему Кремль именно сейчас уничтожает энергосистему, когда зима уже прошла.