Россияне ударили по Украине более 150 ракетами и БПЛА: сколько удалось уничтожить
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Украинская энергетика подверглась одной из самых больших атак за последнее время
В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного поражения.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В частности, российские оккупанты применили:
- 63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков — Приморско-Ахтарск, РФ);
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область РФ, ВОТ Крыма);
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);
- 5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область РФ);
- 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К – Тамбовская область РФ);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ВОТ Запорожской области);
- 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская и Курская области РФ).
Сколько целей было уничтожено
К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:
- 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в разных областях.