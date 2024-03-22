Нет света и воды, сбоит интернет, есть погибшие: последствия массированного удара по Украине

Под ударами было несколько регионов

Ночью и рано утром в пятницу, 22 марта, россияне осуществили массированный удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Хмельницком, на Ивано-Франковщине, Львовщине и Одесчине. Враг атаковал нашу страну с применением 151 средства воздушного нападения.

"Телеграф" рассказывает, что на данный момент известно о последствиях атаки. Она стала одним из самых масштабных ударов по энергетике, несколько городов остались без света, введены аварийные графики.

Россияне для удара по Украине использовали вооружение разных типов: "шахеды", ракеты типов Х-101/Х-555, "Кинжал", "Искандер", Х-22, управляемые зенитные ракеты С-300/С-400 и т.д. Как сообщили Воздушные силы Украины, всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО уничтожили 92 воздушные цели.

Одесская область

Еще до запуска ракет враг атаковал юг Украины десятками беспилотников. По данным спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, всего в Одесской области было уничтожено по меньшей мере 11 дронов. Подтверждены повреждения объектов критической инфраструктуры. В Одессе частично проходят стабилизационные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Харьковская область

Россияне атаковали областной центр баллистическими ракетами. Оккупанты целились по энергетической инфраструктуре — Харьков и часть области остались без света. В результате атаки также отчасти не работает система водоснабжения. Городской электротранспорт не вышел на маршруты, движение по городу только автобусами. Метро работает как укрытие. Функционируют все центры несокрушимости, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он добавил, что в городе не работают светофоры. Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают.

В эфире телемарафона Терехов сообщил, что с 8:40 в Харькове начали подавать воду потребителям с помощью альтернативных источников энергии. По его словам, объекты "Харьковских теплосетей" работают на генераторах — это поможет подключить к теплоснабжению 40 тыс. абонентов.

"Телеграф" отслеживает ситуацию с электроснабжением после атаки 22 марта: Масштабный удар по энергетике: в каких городах нет электричества (обновляется)

Запорожье

В Запорожье прогремело 8 взрывов, россияне атаковали город "Кинжалами". По меньшей мере семь жилых домов разрушены, еще 35 — повреждены. Также официально подтверждено, что основной целью оккупантов стала Днепровская ГЭС. На станции произошел пожар, его пытаются оперативно ликвидировать. Однако угрозы прорыва дамбы нет. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС остановлено. На одной улице Запорожья 4 дома полностью разрушены, более 40 — повреждены. По меньшей мере, 2 человека пропали без вести. Продолжаются поисковые работы.

Днепропетровщина

Взрывы звучали как в городе, так и в области. В ОВА сообщили о повреждении энергетических объектов в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений. В Каменском из-за ударов по энергетике обесточена большая часть города, произошел массовый сбой в работе интернета. отключены объекты водо- и теплоснабжения. Остановлено движение трамваев, сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Кривой Рог

Город пережил комбинированную атаку БПЛА и ракетами. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры, ведены графики аварийных отключений.

Сумщина

Россияне ракетами атаковали объекты энергосистемы приграничной области. Введены графики аварийных отключений электроэнергии в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — сообщили в Сумской ОВА.

Винницкая область

Там российские оккупанты использовали гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры.

Хмельнитчина

Россияне атаковали объекты инфраструктуры и жилые дома. В областном центре есть погибшие и пострадавшие.

"Есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских", — рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Львовщина

Вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Пожар, произошедший в результате этого, оперативно ликвидируют. Также есть серьезное возгорание в лесном массиве Золочевского района. По предварительным данным, причиной стали обломки сбитого "шахеда".

"Во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат огнеборцы. По состоянию на этот час (7:09) информации о пострадавших не поступало", — сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

Ивано-Франковская область

Оккупанты атаковали область дронами и ракетами. Зафиксированы попадания по объекту критической инфраструктуры, однако перебоев с электроснабжением пока нет. По предварительной информации, пострадал один человек.

Как сообщал "Телеграф", на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, которая уже два года оккупирована россиянами, в ходе ракетной атаки на Украину 22 марта, в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая ее с объединенной энергосистемой Украины. Это грозит ЗАЭС блэкаутом.