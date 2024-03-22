Оккупанты активизировались на нескольких направлениях: актуальная ситуация на фронте (карта)

Армия РФ использует авиацию для штурма украинских позиций

За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения. Российские оккупанты пытались атаковать позиции украинских войск, однако наши защитники держали оборону.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 22 марта. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное. Там враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют свое присутствие в приграничных районах. Там они проводят диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Также в этих районах враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области России.

На Купянском направлении враг также применил авиацию и совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении бойцы ВСУ отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области. Здесь армия РФ также использовала авиацию, чтобы прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении воины Украины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении фронта нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

С помощью авиации враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области на Ореховском направлении фронта.

Вместе с тем, на Херсонском направлении оккупанты этих суток не наступали.

Ранее "Телеграф" писал, что 22 марта россияне ударили ракетами по Запорожью, есть пострадавшие. Разрушены семь домов, еще 35 повреждены.