В Харькове раздалось более 15 взрывов, город без света: куда попали оккупанты

Враг продолжает обстрел

Российские оккупанты в очередной раз обстреливают Украину ракетами и атакуют дронами. Масштабная воздушная тревога длится уже несколько часов. Взрывы раздались в Харькове и Запорожье.

Взрывы подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он рассказал о попадании в объект критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 15 взрывах. Он отметил, что оккупанты целили по энергетической инфраструктуре. Из разных районов Харькова сообщают об исчезновении электроэнергии. На некоторых местах попаданий — пожары.

По состоянию на 6 утра в городе проблемы с мобильной связью. Также наблюдаются проблемы с интернетом.

"Оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света", — добавляет Синегубов. Тем временем взрывы в Харькове не прекращаются. Над городом поднимается облако дыма — его фото на фоне утреннего неба публикуют в соцсетях.

"Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт — перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блекаута", — из-за обстрелов в Харькове будут изменения в движении транспорта, сообщает Терехов.

Также "Телеграф" сообщал, что взрывы прозвучали и в Запорожье. Пострадали инфраструктура и жилые дома.