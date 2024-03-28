Российский обстрел разрушили все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС: чем были важны эти станции

Восстановление будет продолжаться еще долго

Во время массированной ракетной атаки 22 марта ДТЭК потеряла 50% объектов генерации. На их восстановление могут уйти годы.

Об этом в интервью "Экономической правде" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, 22 марта произошел наибольший обстрел с начала войны.

"Очень много разрушений в энергетике, прежде всего, пострадала генерация. Мы потеряли 50% установленной мощности. Пострадали две наши станции: "Бурштынская" и "Ладыжинская", — подчеркнул Сахарук.

Он отметил, что от атаки пострадали все блоки на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. По словам Сахарука, энергоблоки находятся в разной степени разрушения: от полного до более 50%.

"В целом по стране очень серьезные разрушения, которые потребует даже не месяцев на восстановление. Возможно, один-два блока начнут работать раньше, но в общем это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать. После дефектации станет понятно, какого оборудования не хватает. Сейчас критически необходимы трансформаторы. Нам нужно около десяти единиц", — подчеркнул директор ДТЭК.

Что известно о Бурштынской и Ладыжинской ТЭС

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Она имеет 12 энергоблоков по 200 МВт. С 2002 года Бурштынская ТЭС была выделена из объединенной энергосистемы Украины и работала в составе Бурштынского острова параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (UCTE).

Работа этой ТЭС была не только важна для региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. Она была одним из самых крупных объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

При обстреле 10 октября 2022 года в Бурштынскую ТЭС попали 4 ракеты. Ракеты повредили открытые распределительные устройства.

Ладыжинская ТЭС расположена в городе Ладыжин Винницкой области. Она имеет 6 энергоблоков по 200 МВт. Всю производимую электроэнергию ТЭС отпускает в объединенную энергосистему Украины. Она питает преимущественно южные и центральные регионы Украины. Она была одним из самых крупных объектов генерации в Юго-Западной электроэнергетической системе Украины.

11 октября 2022 года Ладыжинская ТЭС подверглась атаке российскими дронами-камикадзе. Тогда было повреждено энергетическое оборудование станции.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.