Російський обстріл зруйнував всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС: чим були важливі ці станції

Відновлення триватиме ще довго

Під час масованої ракетної атаки 22 березня ДТЕК втратила 50% об’єктів генерації. На їхнє відновлення можуть піти роки.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, 22 березня відбувся найбільший обстріл з початку війни.

"Дуже багато руйнувань в енергетиці, перш за все, постраждала генерація. Ми втратили 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції: "Бурштинська" і "Ладижинська", — підкреслив Сахарук.

Він зазначив, що від атаки постраждали всі блоки на Бурштинської та Ладижинської ТЕС. За словами Сахарука, енергоблоки перебувають у різному ступені руйнації: від повної до понад 50%.

"Загалом по країні дуже серйозна руйнація, яка буде вимагати навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці або навіть більше. Поступово будемо відновлювати. Після дефектації стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Зараз критично необхідні трансформатори. Нам потрібно близько десяти одиниць", — підкреслив директор ДТЕК.

Що відомо про Бурштинську та Ладижинську ТЕС

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин Івано-Франківської області на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Вона має 12 енергоблоків по 200 МВт. З 2002 року Бурштинська ТЕС була виокремлена з об'єднаної енергосистеми України та працювала у складі "Бурштинського острова" паралельно з об'єднаною енергетичною системою європейських країн (UCTE).

Робота цієї ТЕС була не тільки важлива для регіону. Раніше два чи три енергоблоки постійно працювали на експорт електроенергії. Вона була одним з найбільших об'єктів генерації в Західній електроенергетичній системі України.

Під час обстрілу 10 жовтня 2022 року у Бурштинську ТЕС влучили 4 ракети. Ракети пошкодили відкриті розподільчі пристрої.

Ладижинська ТЕС розташована у місті Ладижин Вінницької області. Вона має 6 енергоблоків по 200 МВт. Всю вироблену електроенергію ТЕС відпускає в об'єднану енергосистему України. Вона живить переважно південні та центральні регіони України. Вона була одним з найбільших об'єктів генерації в Південно-західній електроенергетичній системі України.

11 жовтня 2022 року Ладижинська ТЕС зазнала атаки російськими дронами-камікадзе. Тоді було пошкоджене енергетичне обладнання станції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.