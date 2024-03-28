Є дві цілі: чому Росія посилила обстріли Харкова

Посилення обстрілів Харкова виконують два завдання окупантів

Посилені обстріли Харкова з боку РФ, які місто переживає останнім часом, зараз наносяться зокрема з пропагандистської точки зору. Вони працюють у зв’язці з останніми новинами про нібито можливий наступ окупантів на це місто.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV. На його думку, посилення обстрілів Харкова виконує два завдання окупантів:

Перша — це злість.

"Бо зараз вони не можуть захопити Харків, Куп’янськ і Синьківку. І з одного боку, безумовно, це прояв люті", — вважає експерт.

Друге завдання – це пропаганда.

"Зараз російська пропаганда посилено поширює тему наступу на Харків. Тема у них жива. Росія під цю тему, розуміючи, що вона так чи інакше буде в інформаційному просторі, завдає ударів. Вони можуть збільшувати кількість ударів та атак, щоб створювати у людей враження, що це наступ неминучий", — каже Мусієнко.

Проте, зазначає експерт, наразі зараз РФ не має ударного угруповання на цьому напрямку. Втім, не можна виключати, що воно може і з’явиться, але поки що його немає.

"Зараз ні, але вони вже хочуть створити картинку неминучості наступу", — наголосив він.

Нагадаємо, що у ЗСУ впевнені, що РФ не має шансів для реалізації планів із захоплення Харкова.