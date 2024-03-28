В Харкові прогреміли вибухи: російські терористи вчергове атакували місто

Переважну більшість безпілотників російських терористів було знищено

Російські терористи вночі 28 березня атакували Харків ударними безпілотниками іранського виробництва, запущеними з території тимчасово контрольованої режимом диктатора Володимира Путіна Бєлгородської області РФ. У місті було чутно вибухи, пошкодження отримали цивільні будівлі. Щодо постраждалих під час атаки не повідомлялося.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов. За його словами, удару зазнав Київський район міста.

"Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", – зазначив він.

Інші безпілотники російських терористів були збиті.

Як раніше писав "Телеграф", у середу, 27 березня Росія завдала чергового терористичного удару по кільком містам України. Зокрема, окупанти обстріляли Харків. На місто спрямували два нових боєприпаси, а саме УМПБ Д-30СН.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий терористичний удар РФ по Харкову. Глава держави дорікнув союзникам за нерішучість, яка вартує життів наших громадян.