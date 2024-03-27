"Вищий сенс існування Росії": російська церква оголосила війну проти України "священною"

Російська церква не просто тепер відкрито закликає вбивати українців, але й оголосила це "священною війною"

Російська православна церква (РПЦ), яка підтримує розв'язану диктатором Володимиром Путіним війну в Україні та благословляє російських терористів на вбивства українців, оголосила війну проти України "священною", а також знайшла "вищий сенс існування Росії". Такі заяви РПЦ зробила у підсумковому документі свого чергового шабашу під назвою "всесвітній російський народний собор".

Про це повідомив один з російських священників-пропагандистів. За його словами, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) прямо назвав війну в Україні "священною".

"З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію "Утримуючого", що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм", – написав він, цитуючи Кирила.

Щобільше, російський патріарх навіть вивів звідкись "вищий сенс існування Росії". На його думку, вона полягає в тому, що Росія нібито "захищає світ від зла". Вочевидь, масові вбивства цивільних, полонених та ракетні теракти проти українських міст – це, на думку Гундяєва, інструменти захисту від зла.

"Історична місія полягає в тому, щоб щоразу валити спроби встановлення у світі універсальної гегемонії — спроби підкорити людство єдиному злому початку", – додав Кирило.

Раніше доктор філософії, професор Стокгольмської школи теології, архімандрит Кирило Говорун розповів про вплив патріарха РПЦ Кирила на диктатора Росії Володимира Путіна. Він вважає, що саме ієрарх сформував у голові диктатора світогляд, який призвів до того, що він розпочав війну проти України.

Як повідомляв "Телеграф", Кирило Говорун також пояснив, чому заборона УПЦ МП не вирішить проблем. Він розповів, як визволити церкву від російських ідей.