Черговий воєнний злочин: російські терористи вбили дитину у Боровій

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Російські терористи ввечері 27 березня завдали удару по Боровій Ізюмського району у Харківській області. Внаслідок терористичного акту загинула 12-річна дитина, є пошкоджені будівлі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Правоохоронні органи почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється", – сказано у повідомленні.

Як раніше писав "Телеграф", у середу, 27 березня Росія завдала чергового терористичного удару по кільком містам України. Зокрема, окупанти обстріляли Харків. На місто спрямували два нових боєприпаси, а саме УМПБ Д-30СН.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий терористичний удар РФ по Харкову. Глава держави дорікнув союзникам за нерішучість, яка вартує життів наших громадян.