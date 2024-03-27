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Черговий воєнний злочин: російські терористи вбили дитину у Боровій

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Атака терористів на місто призвела до жертв та руйнувань Новина оновлена 27 березня 2024, 23:42
Атака терористів на місто призвела до жертв та руйнувань. Фото hrw.org

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Російські терористи ввечері 27 березня завдали удару по Боровій Ізюмського району у Харківській області. Внаслідок терористичного акту загинула 12-річна дитина, є пошкоджені будівлі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Правоохоронні органи почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється", – сказано у повідомленні.

Як раніше писав "Телеграф", у середу, 27 березня Росія завдала чергового терористичного удару по кільком містам України. Зокрема, окупанти обстріляли Харків. На місто спрямували два нових боєприпаси, а саме УМПБ Д-30СН.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий терористичний удар РФ по Харкову. Глава держави дорікнув союзникам за нерішучість, яка вартує життів наших громадян.

Теги:
#Війна #Борова #Харківська область