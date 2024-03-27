Батько та син з Харківщини загинули, захищаючи Україну

Війна відібрала життя батька та сина, другий син продовжує оборону України

Захищаючи Україну на фронті гинуть кілька чоловіків з однієї родини. Така доля спіткала родину Петренків з Харківщини. З початку повномасштабного вторгнення чоловік та його старший син обороняли державу.

Історію захисників розповідає "Вільне радіо". Володимир Петренко народився в селі Нижнє Солоне Харківської області. До повномасштабного вторгнення працював у Борівських тепломережах. Мав дружину Галину та двох дорослих синів Дениса та Богдана. Знайомі згадують, що Володимир Петренко мав золоті руки, дуже любив садівництво. Коли Росія у 2022 році атакувала Україну, Володимир став на захист держави, яку на той момент вже обороняв старший син Богдан.

Володимир воював з Ізюмським батальйоном тероборони, був головним сержантом мехвзводу, виконував обов'язки командира взводу. Побратими дали позивний "Лютий". Згадують його принциповість та відданість справі. Володимир Петренко обороняв кордони України в Сумській та Харківській області, воював на Бахмутському напрямку.

Загиблий Володимир Петренко

Незадовго після початку повномасштабного вторгнення син Володимира, Богдан гине на Донеччині. Це відбулося у травні 2022 року. За даними порталу Меморіал, Богдан загинув під час штурму села Павлівка, йому було 28 років. Богдан служив за контрактом в "Айдарі" з 2020 року, планував після закінчення служби будувати військову кар’єру та здобути спеціалізовану освіту. В спогадах про сина мати Галина Володимирівна каже: "Ніколи не ховався за спини, говорив правду завжди в очі, а не за спиною.. Терпіти не міг несправедливість. Був патріотом, дуже любив свою країну. Його девізи по життю – "4.5.0" і "Все буде Україна".

Загиблий Богдан Петренко

Володимир Петренко продовжує оборону України після загибелі сина аж до моменту отримання смертельного поранення 16 грудня 2023 року на рідній Харківщині, біля села Уди Богодухівського району. Йому було 54 роки.

Другий син Володимира Денис після загибелі батька також приєднався до лав збройних сил. 27-річний чоловік став бойовим медиком. До Володимира Петренка побратими та знайомі ставилися з великою шаною — один з його земляків зареєстрував петицію про надання йому посмертного звання Героя України: "Саме завдяки таким людям, як Володимир, наша країна тримається і дає відсіч ворогу. Він був чудовим, турботливим чоловіком і батьком, справжнім патріотом рідної землі, дуже порядною і відповідальною людиною. Своїх двох синів він виховав справжніми Героями, які також стали на захист Батьківщини", — пише в петиції Дмитро Зімарєв.

Раніше "Телеграф" розповідав про 30-річного військового з Полтавщини. Він став до захисту України в 2014 році. Загиблий Олександр Пилипенко був командиром взводу БпЛА.