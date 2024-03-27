Отец и сын с Харьковщины погибли, защищая Украину

Война отняла жизнь отца и сына, второй сын продолжает оборону Украины

Защищая Украину, на фронте погибают несколько мужчин из одной семьи. Такая судьба постигла семью Петренко из Харьковской области. С начала полномасштабного вторжения мужчина и его старший сын обороняли страну.

Историю защитников рассказывает "Вильне радио". Владимир Петренко родился в селе Нижнее Соленое Харьковской области. До полномасштабного вторжения работал в Бороских теплосетях. У него была жена Галина и два взрослых сына Денис и Богдан. Знакомые вспоминают, что у Владимира Петренко были золотые руки, очень любил садоводство. Когда Россия в 2022 году атаковала Украину, Владимир встал на защиту государства, которое на тот момент уже оборонял старший сын Богдан.

Владимир воевал с Изюмским батальоном терробороны, был главным сержантом мехвзвода, исполнял обязанности командира взвода. Побратимы дали позывной "Лютый". Вспоминают его принципиальность и преданность делу. Владимир Петренко оборонял границы Украины в Сумской и Харьковской области, воевал на Бахмутском направлении.

Погибший Владимир Петренко

Незадолго после начала полномасштабного вторжения сын Владимира Богдан погибает на Донетчине. Это произошло в мае 2022 года. По данным портала Мемориал, Богдан погиб во время штурма села Павловка, ему было 28 лет. Богдан служил по контракту в "Айдаре" с 2020 года, планировал по окончании службы строить военную карьеру и получить специализированное образование. В воспоминаниях о сыне матери Галина Владимировна говорит: "Никогда не прятался за спины, говорил правду всегда в глаза, а не за спиной… Терпеть не мог несправедливость. Был патриотом, очень любил свою страну. Его девизы по жизни — "4.5.0" и "Все будет Украина".

Погибший Богдан Петренко

Владимир Петренко продолжает оборону Украины после гибели сына вплоть до момента смертельного ранения 16 декабря 2023 года на родной Харьковщине, возле села Уды Богодуховского района. Ему было 54 года.

Второй сын Владимира Денис после гибели отца также присоединился к рядам вооруженных сил. 27-летний мужчина стал боевым медиком. К Владимиру Петренко побратимы и знакомые относились с большим уважением — один из его земляков зарегистрировал петицию о присвоении ему посмертного звания Героя Украины: "Именно благодаря таким людям, как Владимир, наша страна держится и дает отпор врагу. Он был отличным, заботливым мужчиной и отцом, настоящим патриотом родной земли, очень порядочным и ответственным человеком. Своих двух сыновей он воспитал настоящими Героями, которые также стали на защиту Родины", — пишет в петиции Дмитрий Зимарев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 30-летнем военном с Полтавщины. Он приступил к защите Украины в 2014 году. Погибший Александр Пилипенко был командиром взвода БПЛА.