Спасал своего раненого побратима: в боях на Донбассе погиб украинский военный

Мужчина был призван на военную службу в первый день полномасштабного вторжения

В ходе тяжелых боев с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский воин, житель села Пустовиты Небрат Денис Владимирович. Защитнику было всего 33 года.

Трагедия случилась 22 марта 2024 года. Мужчина попал под вражеский обстрел, помогая в это время спасать раненого побратима. Об этом пишет Мироновский городской совет.

"Защитник родился 29 августа 1990 года. Учился в Грушевской школе, а затем – в Ржищевском училище, где получил образование водителя. Два года работал водителем грузового автомобиля на Мироновском ЗИКК, а затем – на станции технического обслуживания "Евродеталь". В первый день полномасштабного вторжения был призван на военную службу в 135 отдельный Батальон Территориальной Обороны", — говорится в сообщении.

За два года службы Денис Владимирович получил контузию и потеря две конечности на пальцах. Однако это не остановило его и воин вновь вернулся на защиту Родины.

За верность военной присяге в октябре 2023 года Денис Небрат был отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотой крест".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Луганской области в боях с оккупантами погибли военный Артем Павлюк и его двоюродный брат, с которым они стояли на защите своей страны.