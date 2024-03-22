Спас не одного побратима: погиб отважный воин с Прикарпатья, без отца осталось двое детей

Защищал Украину с начала полномасштабной войны

На фронте в Запорожской области погиб военнослужащий 102-й отдельной бригады из Ивано-Франковской области Руслан Галько с позывным "Малыш". Жизнь героя оборвалась в ночь с 20 на 21 марта 2024 года.

Мужчина встал на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения. С апреля 2022 года служил в Запорожской области, пишет "Суспільне".

"Он был живым, жизнерадостным, имел классное чувство юмора, был ответственным и трудолюбивым. Переживал за ребят, с которыми служил. Спас не одного побратима, многим помогал. Порядный человек, военный — на вес золота. Три недели назад мы передали Руслану авто, на которое собирали деньги всем приселком, потому что предыдущее авто сгорело", — рассказал друг семьи героя Петр Бабчук.

Руслан Галько родился в Яремче, а жил в приселке Ямно. У него остались жена, сын и дочь.

"Когда мы с ним попали под обстрел и перед нами разбило авто, то Руслан помог посадить раненого, чтобы вывезти в стабпункт, а сам остался возле павшего, которого вытащил из авто в блиндаж. Более часа сидел под плотным огнем врага, корректировавшегося двумя дронами", — поделился воспоминанием побратим Руслана Петр Куртяк.

"Дорогой наш будет побратим, ты никогда себя не жалел, и все делал ради помощи другим. Всегда шел первым, и выходил последним, чтобы всех уберечь от опасности, и никакие возражения не принимались. Ты хотел все успеть, для тебя не было слов не хочу, не могу, не умею. С таким, как ты, никакой враг был не страшен, а сегодня тебя уже не стало. Искренние соболезнования родным и близким, ты останешься в нашей памяти навсегда, потому что на таких, как ты, действительно держится этот мир", — написал в facebook побратим героя Владимир Торованин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на войне погиб 30-летний Александр Пилипенко, он защищал Украину еще с 2014 года. Последний бой герой принял 15 марта на Запорожском направлении, будучи командиром отделения беспилотных летательных аппаратов.