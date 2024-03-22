Врятував не одного побратима: загинув відважний воїн із Прикарпаття, без батька залишилося двоє дітей

Захищав Україну від початку повномасштабної війни

На фронті у Запорізькій області загинув військовослужбовець 102-ї окремої бригади з Івано-Франківської області Руслан Галько із позивним "Малюком". Життя героя обірвалося в ніч із 20 на 21 березня 2024 року.

Чоловік став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. З квітня 2022 року служив у Запорізькій області, пише "Суспільне".

"Він був живим, життєрадісним, мав класне почуття гумору, був відповідальним і працьовитим. Переживав за хлопців, з якими служив. Врятував не одного побратима, багатьом допомагав. Порядна людина, військова — на вагу золота. Три тижні тому ми передали Руслану авто, на яке збирали гроші всім присілком, тому що попереднє авто згоріло", — розповів друг сім’ї героя Петро Бабчук.

Руслан Галько народився в Яремчі, а жив у присілку Ямно. У нього залишилися дружина, син та дочка.

"Коли ми з ним потрапили під обстріл і перед нами розбило авто, то Руслан допоміг посадити пораненого, щоб вивезти в стабпункт, а сам залишився біля загиблого, якого витягнув з авто в бліндаж. Понад годину сидів під щільним вогнем ворога, який коригувався двома дронами", – поділився спогадом побратим Руслана Петро Куртяк.

"Дорогий наш буде побратим, ти ніколи себе не шкодував, і все робив заради допомоги іншим. Завжди йшов першим, і виходив останнім, щоб усіх уберегти від небезпеки, і ніякі заперечення не приймалися. хочу, не можу, не вмію... З таким, як ти, ніякий ворог був не страшний, а сьогодні тебе вже не стало.Щирі співчуття рідним та близьким, ти залишишся в нашій пам’яті назавжди, бо на таких, як ти, справді тримається цей світ", — написав у facebook побратим героя Володимир Торованін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на війні загинув 30-річний Олександр Пилипенко, він захищав Україну ще з 2014 року. Останній бій герой прийняв 15 березня на Запорізькому напрямі, як командир відділення безпілотних літальних апаратів.