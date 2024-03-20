Перервала навчання, щоб боронити Україну: на фронті загинула відома бойова медикиня Анастасія "Троя"

Бойова медикиня загинула під час виконання бойового завдання

На фронті загинула бойова медикиня Анастасія "Троя" Мар’янчук, якій було лише 22 роки. Дівчина з перших днів війни захищала нашу країну та евакуювала з поля бою поранених захисників.

Трагічну новину повідомили у пресслужбі 1-го стрілецького батальйону 67-го ОМБр Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Загинула "Троя" 18 березня на Донеччині під час чергової евакуації поранених.

У бригаді розповіли, що з перших днів повномасштабного вторгнення Анастасія взяла до рук зброю та у лавах ДУК ПС захищала Україну, а пізніше стала бойовим медиком. "Троя" була досить відомою у медіапросторі.

"Анастасія була кольором нації, вона мала розвивати нашу державу і щасливо жити в ній. У нашій пам’яті "Троя" залишиться такою ж доброю, щирою і відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не заживе", — зазначили у ДУК ПС.

До повномасштабного вторгнення РФ "Троя" навчалася у КНУ імені Шевченка у Києві та була студенткою-японісткою, але у 2022 році взяла академвідпустку, щоб піти на фронт. Відспівування відбудеться 21 березня об 11:00 у Михайлівському соборі.

Офіцер Збройних Сил України Дана Ніка (Дангел) повідомила, що Анастасія була її ученицею у таборах "Коммандос". Також вона опублікувала банківську картку рідних загиблої, щоб усі охочі могли надати її сім’ї підтримку.

Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/3GnFan1dnv.

Номер картки банки: 5375 4112 1550 0385.

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