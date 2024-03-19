На війні загинув ультрас "Динамо" "Бонус"

Уболівальник київського клубу також активно займався спортом

На війні проти російських окупантів загинув уболівальник київського "Динамо", майстер спорту з кікбоксингу Іван "Бонус" Фесенюк. Наприкінці минулого року у боях за Україну життя віддав ультрас Біло-синіх Артем Новіков.

Про смерть Івана повідомила пресслужба київського клубу у Facebook. Герой загинув під час виконання бойового завдання.

Фесенюк був активним уболівальником "Динамо" та представником фанатської фірми "Capitals". До великої війни Іван активно займався фізичним розвитком української молоді та представників трибуни. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Бонус" вступив до лав ЗСУ.

"Україна втратила ще одного з найкращих своїх синів. Це неабияка втрата і для "біло-синього" руху. Футбольний клуб "Динамо" висловлює глибокі та щирі співчуття близьким та рідним Івана. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. Вічна пам'ять Герою!" — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, у бою проти російських загарбників загинув ультрас київського "Динамо" Єгор Волошин. Крім того, життя за Україну на фронті віддав Ростислав "Джеррі" Терещенко.