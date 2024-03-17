Пройшов Іловайськ та Херсон: у Дніпрі попрощалися з командиром полку "Цунамі", загиблим в Одесі

Захищав країну з 2014 року

Командир полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостіщев, який загинув внаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня, був похований в Дніпрі. 41-річний поліцейський був родом з цього міста, там проживали його родичі та друзі.

Бойовий шлях Олександр Гостіщев розпочав ще у 2014 році, коли вступив до батальйону "Дніпро". Він виконував завдання у Донецькій області, і саме завдяки вдалій роботі його батальйону вдалось вивести українських військових з Іловайська, про що повідомила пресслужба Національної поліції.

Олександр Гостіщев похований у Дніпрі

Після повномасштабного вторгнення Росії Гостіщев продовжив захищати свою Батьківщину. Він був призначений на посаду командувача зведеного батальйону поліції Одеської області "Цунамі".

Згодом, у 2023 році, на базі батальйону був створений штурмовий полк з тією ж назвою. Він увійшов до складу бригади "Лють". Бійці "Цунамі" брали участь у боях на різних напрямках, поблизу таких населених пунктів Донецької області:

Майорськ

Курдюмівка;

Богданівка.

Вони також звільнили село Кліщіївка під Бахмутом. Олександр Гостіщев проявив себе як сміливий захисник.

Матері героя подякував очільник Нацполіції Іван Вигівський. Він висловив співчуття та пообіцяв підтримувати родину.

"Він завжди вів за собою людей. Дніпро, Львівщина, Одещина, населені пункти прифронтових областей ― тут він жив, працював, захищав, тут його знають та люблять. На жаль, війна забирає найкращих", ― сказав Вигівський.

Багато людей прийшли попрощатись з Гостіщевим

На похоронах переважна кількість людей була у формі

Людям важко стримати сльози

Олександра Гостіщева провели в останню путь

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський нагородив Гостіщева у листопаді 2022 року орденом Богдана Хмельницького. Командир полку "Цунамі" звільняв Херсон від російських загарбників.

Ракетний удар по Одесі 15 березня

Під час ворожого обстрілу загинула 21 людина. Ще 74 постраждалих були госпіталізовані. Серед загиблих був Олександр Гостіщев та ще декілька силовиків та чиновників.

Загинув також колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін, який покинув посаду та мобілізувався до лав ЗСУ. У той же день через російський удар обірвалось життя Дмитра Абраменка, заступника начальника ГУНП.

Серед жертв також фельдшер підстанції ЕМД №5 Сергій Ротару. Він загинув під час виконання професійних обов'язків через повторний ворожий обстріл.

Раніше "Телеграф" писав, чим Росія обстріляла Одесу 15 березня. Смертоносна ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму.