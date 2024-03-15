Топ-чиновники та силовики: у мережі назвали перші імена жертв ракетного удару по Одесі

Офіційні джерела підтвердили інформацію про загибель, але не називаючи імен

У п’ятницю, 15 березня, Росія здійснила чергову ракетну на Одесу, внаслідок якої вже загинуло 14 осіб. Серед жертв колишній заступник міського голови та колишній заступник Головного управління Національної поліції (ГУНП), командир батальйону "Цунамі".

Близько 16:00 Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України сказав, що є втрати й серед особового складу Національної поліції.

За даними медіа, загинув Сергій Тетюхін, колишній заступник міського голови. Відомо, що він у листопаді минулого року залишив мерію та мобілізувався.

Сергій Тетюхін

Також російська атака забрала життя і Олександра Гостищева, колишнього заступника ГУНП, командира батальйону "Цунамі".

Олександр Гостищев

Його ж у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького. Олександр Гостищев брав участь в операції з звільнення Херсона.

Нагородження Гостищева

Також загинув Дмитро Абраменко, заступник начальника ГУНП, начальник управління превентивної діяльності в Одеській області.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Одесу наразі відомо про 14 загиблих та 46 ранених. Серед поранених сім працівників ДСНС. Генпрокурор повідомив про руйнування цивільної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що Офіс президента України вже відреагував на обстріл Одеси.