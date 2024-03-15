Прямо по курортному району: в результаті ракетної атаки по Одесі є загиблі і багато поранених

На місці працюють відповідні служби

У п’ятницю, 15 березня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Внаслідок чергової атаки є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської державної адміністрації Олег Кіпер. На місці події зараз працюють усі відповідні служби.

Водночас у соціальних мережах пишуть, що приліт був курортним районом і приватними будинками. Внаслідок атаки постраждали близько 35 людей. Офіційного підтвердження щодо цих цифр поки що немає. Подробиці події встановлюються.

В одному з місцевих пабліків опублікували відео, на якому чути звук прильоту містом. Зазначимо, що за даними моніторингових каналів, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою.

Також у мережі повідомляють про першу жертву внаслідок цього обстрілу.

"Є жертви серед тих, хто щодня рятує наше життя. Ось так армія вбивць воює з громадянськими людьми!!!", — йдеться у повідомленні.

О 12:40 Олег Кіпер оновив інформацію у своєму ТГ-каналі та повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

"Серед медиків та рятувальників також важко поранено. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога. Росія – країна-терорист", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 березня загарбники здійснили ракетний удар по Харкову. В результаті було пошкоджено роботу теле- та радіоінфраструктури.