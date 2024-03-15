В Одесі після тривоги пролунала низка вибухів: що відомо

За попередніми даними, після вибуху спалахнула пожежа

В Одесі під час повітряної тривоги після 11 години 15 березня пролунали вибухи. За попередніми даними, могла постраждати громадянська інфраструктура, проте офіційних підтверджень цієї інформації на час публікації немає.

Про це повідомляє "Думська". Голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликав людей перебувати у укриттях.

"Одеса та район, будьте в укриттях!", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Повітряні сили України об 11.04 попередили про ракету на Одесу. Моніторинги писали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Як пише Telegram-канал "Миколаївський Ванек", попередньо, є пошкодження та пожежа цивільної інфраструктури. Міг постраждати житловий будинок.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Загроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо!" — закликали у Повітряних силах об 11:17.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни атакували Одесу 6 березня, коли там з візитом перебували прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент України Володимир Зеленський. Російська ракета впала за 300-400 метрів від них, пролунав вибух.