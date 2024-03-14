Заміняють дрони ракетами? Гуменюк пояснила нову тактику окупантів щодо Одеси

Мотив ворога досить зрозумілий

Російські війська намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони почали запускати ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.

Про це повідомила в етері Ранок.LIVE начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. За її словами, на півдні ворог намагався проводити розвідку боєм з акваторії Чорного моря, окупанти двічі атакували керованими авіаційними ракетами Одещину.

Гуменюк додала, що в одному випадку Сили оборони вдало відпрацювали та знищили ракету, в другому — снаряд втратив бойову спроможність і його уламки впали на відкриту територію.

Окрім цього, вона каже, що мотив ворога досить зрозумілий. Російська армія і досі не полишає надії послабити українську систему ППО та через атаки Одещини проводять розвідку спроможності цієї системи.

"Вони вимірюють готовність системи протиповітряної оборони до майбутніх атак. Маючи складнощі через відсутність А-50, вони проводять розвідку територіально", — сказала Наталя Гуменюк.

Військова зазначила, що наразі окупанти мають достатню кількість ударних БпЛА в своєму арсеналі. Проте через погодні умови не можуть їх запускати.

"Зараз погода погіршується саме для дронових атак і розвідки. Їм важче збирати інформацію про координацію та про те, куди направляти снаряди. В випадку різкого перепаду температур, "шахедам" загрожує обледеніння", — пояснила Наталя Гуменюк.

Раніше "Телеграф" писав, чому Росія застосовує поодинокі ракети.