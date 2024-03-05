Нова тактика чи нестача снарядів? Ігнат пояснив, чому Росія застосовує поодинокі ракети

Ворог намагається бити "рідко, але влучно"

Росія застосовує поодинокі ракети Х-59, Х-31 та інші для ударів по конкретних об’єктах через нестачу снарядів. Йдеться про невелику кількість конкретних видів, адже запаси ракет у РФ досить значні.

Ворог досі має можливість завдавати масованих ударів із повітря, але зараз вони роблять ставку на враження окремих об’єктів. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат розповів в етері телемарафону.

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"Якби противник міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 у них недостатньо багато, щоб їх масовано застосовувати. У них є своя мета — вразити якийсь об’єкт. Ці ракети прямують з літаків тактичної авіації", ― сказав Ігнат.

Росія використовує одиничні ракети для ударів по об’єктах у тилу та на фронті. Наприклад, по Херсонській та Донецькій областях ворог часто запускає "Іскандер-М". Їх також використовують по одній штуці.

Раніше у ВСУ повідомили, що ворог змінив тактику застосування авіації на півдні України. Літаки тепер підлітають до акваторії морів лише для запуску ракет. Після цього вони одразу ж повертаються на базу. Це показує, наскільки успішною є робота українських захисників, які в лютому збили 13 ворожих літаків.

Серед знищених "пташок" також А-50У. Це дорогий літак вартістю від 330 до 350 млн доларів, який застосовується для розвідки та підготовки ударів. Росія має дуже мало таких повітряних лайнерів.

"Телеграф" раніше писав, чи зможе РФ розконсервувати та відновити літаки А-50. На важливі нюанси вказав Ігнат.