Новая тактика или недостаток снарядов? Игнат объяснил, почему Россия применяет единичные ракеты

Враг пытается бить "редко, но метко"

Россия применяет единичные ракеты Х-59, Х-31 и другие для ударов по конкретным объектам из-за нехватки снарядов. Речь идет о небольшом количестве конкретных видов, ведь запасы ракет у РФ достаточно внушительные.

Враг до сих пор имеет возможность наносить массированные удары с воздуха, но сейчас они делают ставку на поражение отдельных объектов. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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"Если бы противник мог массированно применять ракеты, он бы это делал. Ракет Х-59, Х-31 у них недостаточно много, чтобы их массированно применять. У них есть своя цель ― поразить какой-то объект. Эти ракеты направляются с самолетов тактической авиации", ― сказал Игнат.

Россия использует единичные ракеты для ударов по объектам в тылу и на фронте. Например, по Херсонской и Донецкой областям враг часто запускает "Искандер-М". Их тоже используют по одной штуке.

Ранее в ВСУ сообщили, что враг сменил тактику применения авиации на юге Украины. Самолеты теперь подлетают к акватории морей только для запуска ракет. После этого они сразу же возвращаются на базу. Это показывает, насколько успешная работа украинских защитников, которые в феврале сбили 13 вражеских самолетов.

Среди уничтоженных "птичек" также А-50У. Это дорогостоящий самолет стоимостью от 330 до 350 млн долларов, который применяется для разведки и подготовки ударов. У России очень мало таких воздушных лайнеров.

"Телеграф" ранее писал, сможет ли РФ расконсервировать и восстановить самолеты А-50. На важные нюансы указал Игнат.