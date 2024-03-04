Росіяни поскаржилися на ракетну атаку на одному з аеродромів: ЗМІ повідомляють про поранених

Нібито дві "невстановлені ракети" впали на території авіабази "Гвардійське"

Росія заявила, що на авіабазу окупантів "Гвардійське" в оккупованому Криму, нібито, було здійснено ракетну атаку. Внаслідок обстрілу є поранені.

Цікаво, що про цю атаку у Путіна згадали лише 4 березня, хоча вона трапилася 1-го. Про подробиці події повідомляє Telegram-канал ASTRA та "Радіо Свобода".

"Авіабазу "Гвардійське" атаковано ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено", — йдеться у публікації.

Згідно з оприлюдненими даними, нібито дві "невстановлені ракети" впали на території авіабази "Гвардійське" (в/ч 46451). Сталося це приблизно о 16.00 1 березня.

"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців ", — стверджують автори.

Що відомо про авіабазу РФ "Гвардійське"

За даними "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ — по 12 машин.

Зазначимо, що вибухи на цій авіабазі сталися не вперше. Окупанти заявляли про атаки в середині серпня 2023 року та наприкінці березня 2023 року. Тоді в РФ запевняли, що "спрацювала ППО". Ще два вибухи зафіксовано 2 серпня 2023 року.

Окрім того, на цю авіабазу кілька разів влаштовували вилазки партизани. На початку жовтня 2023 року вони зафіксували на аеродромі кілька установок протиповітряної оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 3 березня відбулася масована атака безпілотників. На півострові пролунало кілька вибухів.