Россияне пожаловались на ракетную атаку на одном из аэродромов: СМИ сообщают о раненых

Якобы две "неустановленные ракеты" упали на территории авиабазы "Гвардейское"

Россия заявила, что на авиабазу оккупантов "Гвардейское" в оккупированном Крыму, якобы, была совершена ракетная атака. В результате обстрела есть раненые.

Интересно, что об этой атаке у Путина вспомнили только 4 марта, хотя она случилась 1-го. О подробностях произошедшего сообщает Telegram-канал ASTRA и "Радио Свобода".

"Авиабаза "Гвардейское" атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены", — говорится в публикации.

Согласно обнародованным данным, якобы две "неустановленные ракеты" упали на территории авиабазы "Гвардейское" (в/ч 46451). Произошло это примерно в 16:00 1 марта.

"Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены 3 военнослужащих", — утверждают авторы.

Что известно о авиабазе РФ "Гвардейское"

Согласно данным "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ — по 12 машин.

Отметим, что взрывы на этой авиабазе произошли не впервые. Оккупанты заявляли об атаках в середине августа 2023 года и в конце марта 2023 года. Тогда в РФ уверяли, что "сработала ПВО". Еще два взрыва зафиксированы 2 августа 2023 года.

Кроме того, на эту авиабазу несколько раз устраивали вылазки партизаны. В начале октября 2023 года они зафиксировали на аэродроме несколько установок противовоздушной обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Крыму в ночь на 3 марта произошла массированная атака беспилотников. На полуострове прогремело несколько взрывов.