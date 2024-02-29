Путін визнав, що Росія вдарила Україною "Цирконом": що це за ракети

Про застосування також свідчить фото одного з уламків ракети

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що російська армія вже завдавала удару по Україні експериментальною ракетою Циркон. За його словами, система вже у строю.

Про це він заявив у четвер, 29 лютого, під час звернення до Федеральних збору. Міжнародного кримінального злочинця цитує російська пропагандистська агенція РИА Новости.

"У бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування Циркон. Ця система вже у строю", — заявив Путін.

У середу, 7 лютого, після того, як Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, у військовому порталі Defense Express повідомили, що країна агресор під час обстрілу могла використати нову ракету 3М22 Циркон. Про це свідчить фото одного з уламків, на якому було маркування 3М22, що відповідає саме цій ракеті.

Пізніше, 21 лютого, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявив, що російські окупанти щонайменше двічі використовували ракети Циркон для ударів по Україні. Обидві атакували Київську область під час масованої ракетної атаки росіян 7 лютого.

"У російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися відразу в декількох типах виробів, інші — вузли тільки для конкретних зразків. У цьому випадку ми бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини та уламки реактивного двигуна і кермових механізмів", — написав Рувін у Telegram.

За його словами, вузли ЗМ22 зазвичай мають те ж цифрове позначення, але можуть відрізнятися буквою (3Л22, 3В22 і т.д.), що було виявлено на деяких деталях. Також увагу експертів привернула цифра 26 на болтах кермового механізму, що є характерним лише для "Цирконів".

Рувін зазначив, що на деяких деталях було виявлено також цифри 2023-2024, що говорить про те, що ракета була зібрана зовсім недавно.

"Мікроелектроніка мало збережена і практично не піддається аналізу через фізичні ушкодження. Здійснюються заходи щодо визначення складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів", - написав він і додав, що навіть на поточному етапі стає зрозумілим, що ракета не відповідає заявленим характеристикам. .

Що ще відомо про Циркон

Швидкість ракети становить 11 тис. км/год, тому її складно перехопити та збити. З іншого боку, немає жодних доказів, що "Циркон" насправді може літати так швидко і при цьому влучно вражатиме ціль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін також згадав і ідею союзників України направити в країну війська. Він пригрозив ракетними ударами по країнах, які це зроблять.