"Росія зробить все": Путін знову видав промову про цілі війни з Україною

З якими пропагандистськими заявами виступив президент РФ

Президент РФ Володимир Путін знову збрехав, що нібито не Росія почала війну на Донбасі. Він також заговорив про "нацизм" та вирішити завдання так званої "СВО".

Про це він заявив до Федеральних зборів. За його словами, заходу нібито потрібно "зробити з Росією те, що вони зробили з Україною". Потім диктатор розповів, як пишається 10-річчям "російської весни" і анексією РФ українського Криму.

"Наша Батьківщина відстоює суверенітет і безпеку, "СВО" підтримала абсолютна більшість наших громадян. Не ми почали цю війну на Донбасі. Але, як уже не раз казав, Ми зробимо все, щоб її закінчити, викорінити нацизм. Вирішити всі завдання СВО. Захищати суверенітет і безпеку наших громадян. У цьому випадку ми маємо справу з державою, чиї правлячі кола здійснюють проти нас відкриті ворожі дії. Ну і що? Вони цілком серйозно мають намір обговорювати з нами питання стратегічної стабільності? Захід намагається залучити нас до гонки озброєнь. Тим самим повторити трюк 1980-х років", – сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін знову пригрозив Заходу "ядеркою" та ракетним ударом.