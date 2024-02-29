"Россия сделает все": Путин снова выдал речь о целях войны с Украиной

С какими пропагандистскими заявлениями выступил глава Кремля

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что якобы не Россия начала войну с Украиной. Также он в очередной раз порассуждал о "нацизме" и целях так называемой "специальной военной операции".

Заявления Путин сделал в обращении к Федеральному собранию. Среди прочего, президент РФ отметил, что в этом году исполняется 10 лет "русской весне" (то есть оккупации Россией Крыма и части Донбасса и развязыванию войны с Украиной — Ред.)

"Наша Родина отстаивает суверенитет и безопасность, СВО поддержало абсолютное большинство наших граждан. Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, Мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм. Решить все задачи СВО", — заявил российский президент в своем обращении.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин снова пригрозил Западу "ядеркой" и ракетным ударом. Он заявил, что его планы в сфере вооружения якобы выполнены. Также президент РФ сказал, что оккупанты уже применяли в бою ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".