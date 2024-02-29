Путин признал, что Россия ударила по Украине "Цирконом": что это за ракеты

О применении также свидетельствует фото одного из обломков ракеты

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что российская армия уже наносила удар по Украине экспериментальной ракетой Циркон. По его словам, система уже в строю.

Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, во время обращения к федеральному собранию. Международного уголовного преступника цитирует российское пропагандистское агенство РИА Новости.

"В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования Циркон, эта система уже в строю", — заявил Путин.

В среду, 7 февраля, после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в военном портале Defense Express сообщили, что страна агрессор во время обстрела могла использовать новую ракету 3М22 Циркон. Об этом свидетельствует фото одного из обломков, на котором была маркировка 3М22, что соответствует именно этой ракете.

Позже, 21 февраля, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что российские оккупанты как минимум дважды использовали ракеты Циркон для ударов по Украине. Обе атаковали Киевскую область во время массированной ракетной атаки россиян 7 февраля.

"В российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие – узлы только для конкретных образцов. В этом случае мы видим элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов", — написал Рувин в Telegram.

По его словам, узлы ЗМ22 обычно имеют то же цифровое обозначение, но могут отличаться буквой (3Л22, 3В22 и т.д.), что и было обнаружено на некоторых деталях. Также внимание экспертов привлекла цифра 26 на болтах рулевого механизма, что характерно только для "Цирконов".

Рувин отметил, что на некоторых деталях были обнаружены также цифры 2023-2024, что говорит о том, что ракета была собрана совсем недавно.

"Микроэлектроника мало сохранена и практически не поддается анализу из-за физических повреждений. Осуществляются меры по определению состава металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов", — написал он и добавил, что даже на текущем этапе становится понятным, что ракета не соответствует заявленным характеристикам.

Что еще известно про Циркон

Скорость ракеты составляет 11 тыс. км/ч, поэтому ее сложно перехватить и сбить. С другой стороны, нет никаких доказательств, что "Циркон" на самом деле может летать так быстро и при этом метко поражать цель.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выступая с посланием к Федеральному собранию Путин также упомянул и идею союзников Украины направить в страну войска. Он пригрозил ракетными ударами по странам, которые сделают это.